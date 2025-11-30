Irjen Herry Pimpin Misi Kemanusiaan ke Sumbar

jpnn.com - PEKANBARU - Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan bertolak menuju Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Minggu (30/11), untuk meninjau langsung kondisi personel Polda Riau yang diperbantukan (BKO) dalam operasi kemanusiaan di wilayah terdampak bencana.

Kunjungan ini bertujuan memastikan kesiapan dan kondisi personel yang berada di garis depan penanganan bencana.

“Saya ke Agam dan melihat langsung tenda-tenda personel Polda Riau yang di-BKO-kan di sana. Salam dari Bapak Kapolri dan Ibu Ketua Umum Bhayangkari,” ujar Irjen Herry di Mapolda Riau.

Kapolda menegaskan, misi kemanusiaan tidak mengenal batas yuridiksi.

Polda Riau, kata dia, akan terus hadir mendukung daerah yang membutuhkan bantuan.

Pada pagi yang sama, Polda Riau juga melepas enam truk bantuan logistik untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.

Baca Juga: Anjing Pelacak Polda Riau Dikerahkan Cari Ratusan Korban Bencana di Sumbar

Bantuan berupa kebutuhan pokok dan perlengkapan darurat ini dihimpun dari keluarga besar Polda Riau dan Bhayangkari.

Bantuan yang dikirim antara lain: 255 dus mi instan, 50 dus mi instan cup, 50 sak beras ukuran 10 kg, 33 sak beras ukuran 5 kg, 20 dus sarden.