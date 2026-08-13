Irjen Herry Sampaikan Pembangunan 110 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau kepada Presiden

jpnn.com - Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan ribuan jembatan dan sumber air bersih yang dikerjakan TNI-Polri di berbagai daerah di Indonesia, Kamis (13/8/2026).

Dalam peresmian tersebut, sebanyak 3.395 jembatan dan 3.000 sumber air bersih dilaporkan telah dibangun untuk mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan daerah yang memiliki keterbatasan akses.

Prabowo memberikan apresiasi kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Polri yang dinilai telah menunjukkan kehadiran negara melalui pembangunan infrastruktur yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Secara nasional, Polri tercatat telah membangun dan merenovasi 895 Jembatan Merah Putih Presisi.

Presiden menilai pembangunan tersebut bukan sekadar proyek fisik, tetapi merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat.

“Saya juga yakin Jenderal Polisi Listyo mencapai puncak tertinggi di kepolisian, itu pantas karena prestasi, pengabdian, dan kemampuannya,” ujar Prabowo saat memberikan arahan secara daring dari Istana Negara.

Presiden menekankan pentingnya negara hadir hingga ke wilayah paling terpencil. Menurutnya, pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada proyek-proyek besar, tetapi juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat yang berada jauh dari pusat pemerintahan dan ekonomi.

Ia menegaskan pembangunan nasional harus memastikan seluruh lapisan masyarakat memperoleh kualitas hidup yang layak, termasuk warga yang tinggal di daerah paling jauh dari pusat kehidupan.