Irjen Kalingga Perkuat Peran Bhabinkamtibmas Jadi Garda Terdepan Polri

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Korps Pembinaan Masyarakat (Kakorbinmas) Polri Irjen Kalingga Rendra Raharja berhasil memperkuat peran strategis Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) sebagai garda terdepan Polri yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Demikian dikatakan Presiden Perkumpulan Praktisi Hukum dan Ahli Hukum Indonesia (Petisi Ahli) Pitra Romadoni Nasution melalui keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (25/2).

Pitra mengatakan, fungsi Bhabinkamtibmas tidak hanya hadir sebagai aparat keamanan, tetapi juga sebagai pembina, pengayom, mediator sosial, dan mitra masyarakat dalam menjaga stabilitas kamtibmas.

"Pendekatan humanis, responsif, dan solutif yang ditekankan kepada jajaran Bhabinkamtibmas telah meningkatkan kepercayaan publik terhadap Polri," kata Pitra.

Petisi Ahli menilai Irjen Kalingga yang merupakan lulusan Akpol 1992 ini berhasil melakukan penguatan peran Bhabinkamtibmas melalui optimalisasi fungsi pembinaan masyarakat, dengan menempatkan korps tersebut sebagai ujung tombak deteksi dini dan pencegahan konflik sosial.

Pitra menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan Bhabinkamtibmas tidak terlepas dari kepemimpinan visioner Irjen Kalingga yang mampu menerjemahkan kebijakan institusional Polri ke dalam praktik nyata pelayanan masyarakat di lapangan.

"Ketika mereka hadir secara humanis, solutif, dan berkeadilan, maka kepercayaan publik terhadap institusi Polri akan semakin kuat," pungkas Pitra. (dil/jpnn)