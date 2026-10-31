Irjen Langgeng Purnomo Minta Maaf soal Kejadian di Malioboro

jpnn.com - Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Kapolda DIY) Irjen Langgeng Purnomo meminta maaf kepada masyarakat dan seluruh pihak yang terdampak proses pengamanan aksi demonstrasi dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda di kawasan Malioboro, Rabu (28/10).

"Kami menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan seluruh elemen yang terdampak dalam pelayanan penyampaian aspirasi pada hari itu," kata Irjen Langgeng dalam keterangan tertulis di Yogyakarta, Jumat (30/10/2026).

Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan permohonan maaf tersebut terutama berkaitan dengan tindakan pengendalian massa yang dilakukan personel di lapangan, termasuk penggunaan gas air mata dan water cannon saat aksi berlangsung.

"Kami juga memohon maaf karena dalam situasi yang berkembang, personel PHH (penanganan huru hara,red.) terpaksa harus melakukan tindakan pengendalian massa, termasuk penggunaan water cannon dan gas air mata untuk menghentikan tindakan anarkis agar aksi tidak semakin meluas dan membahayakan keselamatan warga lainnya," tuturnya.

Langgeng mengatakan Polda DIY akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pelayanan penyampaian pendapat di muka umum, termasuk prosedur penanganan massa, pola komunikasi, serta perlindungan terhadap seluruh pihak.

Evaluasi tersebut dilakukan agar pelayanan kepolisian ke depan semakin mengedepankan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami memahami bahwa situasi (penanganan) tersebut menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat," katanya.

Selain itu, Polda DIY tengah melakukan proses penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan provokasi dan perusakan dalam aksi massa saat peringatan Hari Sumpah Pemuda di kawasan Malioboro tersebut.