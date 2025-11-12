Irjen Pol Helmy Santika Sumbangkan Ambulans untuk Sukarelawan Kanker

jpnn.com, LAMPUNG - Mantan Kapolda Lampung, Irjen Pol Helmy Santika, kembali menunjukkan kepedulian terhadap sesama.

Dia baru saja menyerahkan satu unit mobil operasional kepada para relawan kemanusiaan di Provinsi Lampung.

Mobil berjenis Daihatsu Grand Max tersebut akan difungsikan sebagai ambulans bagi pasien tidak mampu, di bawah pengelolaan komunitas sosial yang selama ini bergerak membantu masyarakat secara sukarela.

Aktivis sosial M. Arif Sanjaya, pengelola Forum Peduli Kanker dan Tumor Lampung, URC Legend Lampung, dan Donor Darah Sukarela (DDS) Pringsewu, mengungkapkan bahwa bantuan itu menjadi bentuk dukungan yang sangat berarti bagi para sukarelawan.

“Selama ini kami hanya mengandalkan kendaraan hibah dari salah satu anggota Marinir. Kondisinya sudah tidak layak, bahkan kami pernah ditilang saat sedang mengantar pasien,” ungkap Arif dalam keterangan resmi, Rabu (12/11).

Menurutnya, kendaraan lama sudah berusia tua dan sering mengalami kendala saat melintasi medan berat.

"Masih bisa jalan, tetapi sudah sering mogok. Kadang oleng ketika melewati jalan ekstrem. Kami hanya bisa berdoa agar pasien tetap selamat sampai tujuan,” sambungnya.

Kini, mobil Daihatsu Grand Max bantuan dari Irjen Pol Helmy Santika menjadi harapan baru bagi para relawan.