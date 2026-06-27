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Irjen Rudi: Karakter Taufik Hidayat Temperamental

Irjen Rudi: Karakter Taufik Hidayat Temperamental
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Kapolda Jabar, Irjen Pol Rudi Setiawan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (25/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Polisi menyebut Taufik Hidayat, tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap perempuan berinisial YTR memiliki karakter bertemperamen tinggi.

Hal itu diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan dan pendalaman penyidik setelah Taufik ditangkap.

Irjen Rudi: Karakter Taufik Hidayat TemperamentalTaufik Hidayat, tersangka penganiayaan dan penyekapan YTR saat memberikan pernyataannya dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (26/6/2026). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

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Kapolda Jabar Irjen Rudi Setiawan mengatakan penyidik telah meminta keterangan dari keluarga tersangka untuk mendalami karakter dan kondisi kejiwaannya.

"Hasil keterangan dari keluarganya menunjukkan karakter tersangka memang temperamental. Jika tidak mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan harapannya, dia cenderung melakukan kekerasan," ujarnya, Jumat (26/6/2026).

Hasil pemeriksaan menunjukkan tersangka memiliki kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol.

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Selain itu, Taufik punya rasa cemburu yang tinggi terhadap korban, serta mengaku mengalami tekanan dalam pekerjaannya sebagai penagih utang.

Menurut Rudi, penyidik juga melibatkan ahli kejiwaan untuk mendalami kondisi psikologis tersangka sebagai bagian dari proses penyidikan.

Polisi menyebut Taufik Hidayat, tersangka kasus penganiayaan dan penyekapan terhadap perempuan berinisial YTR memiliki karakter bertemperamen tinggi.

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