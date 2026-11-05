Irjen Slamet Uliandi Jadi Tersangka Baru Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Bareskrim Polri resmi menetapkan tersangka baru pada kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh politik. Tersangka baru itu merupakan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi.

"Dilakukan peningkatan status tersangka dengan inisial SU (Slamet Uliandi)," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11).

Jenderal polisi bintang satu itu menyebut penyidik sudah menemukan unsur perbuatan hukum yang diduga dilakukan Slamet Uliandi.

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Sebelumnya, SU masih berstatus saksi ketika Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin mengumumkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi sebagai tersangka.

“SU sebelumnya saksi berdasarkan gelar perkara saudara SU telah ditemui unsur pelanggaran hukum,” kata Suhermanto.

Pada perkara ini, SU dijerat Pasal 332 ayat 1 dan b atau 2 KUHP dengan ancaman pidana enam tahyun penjara dan Pasal 258 ayat 1 UU 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana 10 tahun penjaras serta 32 ayat 1 UU ITE terkait penghapusan sistem elektronik dengan ancaman pidana 10 tahun penjara.

Namun, untuk Slamet tidak dilakukan penahanan seperti tiga tersangka lainnya. Sebab, kondisi Slamet masih sakit stroke.

“Tiga tersangka lain ditahan di Mako Brimob, tersangka SU belum bisa ditahan karena sakit stroke," ujarnya. (cuy/jpnn)



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