Irjen Slamet Uliandi Tak Ditahan Meski Jadi Tersangka Penyadap Prabowo, Ini Sebabnya
jpnn.com, JAKARTA - Polri sudah menetapkan total empat perwira polisi aktif sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Keempat polisi itu yakni, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi, dan Irjen Slamet Uliandi.
Namun, hanya tiga orang yang ditahan, yakni Listyo, Ahri Sonta, dan Eko Hadi. Untuk Slamet Uliandi, belum ditahan.
Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto menyebut untuk ketiga tersangka ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok. Untuk Slamet Uliandi tidak ditahan karena alasan kesehatan.
“Tiga tersangka lain ditahan di Mako Brimob, tersangka SU belum bisa ditahan karena sakit stroke," ujar dia dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11).
Irjen Slamet Uliandi yang masih menjabat sebagai Kadiv TIK Polri menjadi tersangka keempat yang diumumkan pada kasus penyadapan Kepala Negara. Sebelumnya, dia hanya berstatus sebagai saksi.
"Dilakukan peningkatan status tersangka dengan inisial SU (Slamet Uliandi)," ujar Suhermanto.
“SU sebelumnya saksi berdasarkan gelar perkara saudara SU telah ditemui unsur pelanggaran hukum,” sambung dia.
Polri tidak melakukan penahanan terhadap Irjen Slamet Uliandi yang menjadi tersangka keempat pada kasus penyadapan Presiden Prabowo.
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