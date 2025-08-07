Irjen Suyudi Ario Seto Diganti, Jabatan Kapolda Banten Diemban Brigjen Hengki
jpnn.com, BANTEN - Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan mutasi serta rotasi jabatan di lingkungan Polri.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/1764/VIII/KEP/2025 tertanggal 5 Agustus.
Merujuk pada surat telegram kapolri bahwasanya jabatan kapolda Banten turut diganti dari Irjen Suyudi Ario Seto digantikan adik letingnya Brigjen Hengki.
Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1995 tersebut sebelum resmi menggantikan Irjen Suyudi sebagai kapolda menjabat sebagai wakapolda Banten.
Kabid Humas Polda Banten Kombes Didik Hariyanto mengatakan jabatan wakapolda Banten diemban Kombes Hendra Wirawan.
"Kombes Hendra Wirawan sebelumnya menjabat sebagai Kabagmutjab Robinkar SSDM Polri lulusan Akpol 1996," ucap Kombes Didik, Kamis (7/8).
Menurut dia, mutasi jabatan merupakan bagian yang rutin dalam tubuh Polri khususnya dalam jabatan-jabatan strategis.
"Pergantian menyasar sejumlah posisi penting mulai dari perwira tinggi hingga kepala satuan kerja di Mabes Polri," ungkap dia.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten berganti dari Irjen Suyudi Ario Seto kepada Brigjen Hengki
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bulog dan Polri Matangkan Persiapan GPM Beras SPHP
- Densus 88 Tangkap 6 Terduga Teroris di Aceh, Jakarta, Jabar & Sulteng
- Polri Mutasi Besar-Besaran, DPR Singgung Penguatan Kinerja & Kasus Kematian Diplomat Muda Kemlu
- Penyelundupan 20 Kg Sabu-Sabu dari Malaysia di Bengkalis Digagalkan Bea Cukai-Polri
- Jaga Stabilitas Pangan, Bulog & Polri Perkuat Sinergi untuk Percepat Penyerapan Jagung
- Kombes Surawan Pindah Tugas, Dirreskrimum Polda Jabar Diemban Kombes Ade Sapari