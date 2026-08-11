Irjen Wibowo Ajak Pengemudi Ojol Jadi Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas

jpnn.com, JAKARTA - Kakorlantas Polri Irjen Wibowo menerima audiensi dari Komunitas Ojek Online (Ojol) Nasional di NTMC Polri, pada Selasa (11/8). Pertemuan tersebut memperkuat sinergi antara Korlantas Polri dan komunitas ojol dalam menjaga keamanan dan keselamatan berlalu lintas.

Dalam audiensi tersebut, Irjen Wibowo mengajak para pengemudi ojol menjadi mitra keselamatan lalu lintas dan membantu Polri dalam menyampaikan informasi terkait kondisi di jalan.

Menurutnya, aktivitas pengemudi ojol yang setiap hari berada di jalan dan berinteraksi dengan masyarakat membuat mereka memiliki peran penting dalam mendukung tugas kepolisian lalu lintas.

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“Ojol ini selain sebagai pekerja transportasi, juga merupakan wajah pelayanan publik karena banyak bersentuhan dengan masyarakat. Sama dengan kami, fungsi lalu lintas merupakan fungsi kepolisian yang paling banyak terlihat dan paling terdepan,” katanya.

Selain itu, para pengemudi ojol juga bisa memanfaatkan layanan hotline 110 melaporkan kejadian yang membutuhkan penanganan polisi. Informasi juga dapat disampaikan melalui pos polisi terdekat.

"Saat ini Bapak Kapolri sudah membuka hotline 110 ya, silakan nanti kawan-kawan yang memang mau memberikan informasi apa pun itu, bisa disalurkan melalui hotline 110 atau bisa melalui pos polisi yang terdekat," katanya.

Wibowo meminta para pengemudi ojol menjadi pelopor keselamatan dengan mengutamakan keselamatan saat bekerja, baik untuk diri sendiri, penumpang, barang yang dibawa, maupun pengguna jalan lainnya.

“Harapan kami ke depan, kawan-kawan ojol bisa menjadi yang pertama, mitra keselamatan lalu lintas, paling tidak bagi dirinya sendiri maupun bagi kawan-kawannya,” kata Kakorlantas.