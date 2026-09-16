Irjen Wibowo Pimpin Upacara Pencucian Pataka Dharmakerta Marga Raksyaka

jpnn.com, JAKARTA - Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun ke -71 Lalu Lintas Bhayangkara, Korlantas Polri menggelar upacara Pencucian Pemuliaan Pataka Korps Lalu Lintas Polri Dharmakerta Marga Raksyaka Aula Madellu, di Gedung NTMC Polri, Jakarta, Rabu (16/9).

Kegiatan yang sarat makna tradisi dan nilai-nilai historis tersebut dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Wibowo.

Tradisi Pencucian Pemuliaan Pataka Korps Lalu Lintas Polri Dharmakerta Marga Raksyaka merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Ulang Tahun ke -71 Lalu Lintas Bhayangkara pada 22 September 2026.

Prosesi tersebut menjadi bagian dari penghormatan terhadap lambang kebesaran Korps Lalu Lintas sekaligus pengingat atas nilai-nilai pengabdian dalam menjalankan tugas.

Adapun kegiatan upacara ini yakni menyucikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Tribrata dan Catur Prasetya. Pataka Korlantas mencakup Tanda Kesatuan Lalu Lintas dan Tanda Korps Lalu Lintas.

Pataka Korlantas Polri Dharmakerta Marga Raksyaka memiliki makna sebagai semangat bagi setiap personel dalam melaksanakan tugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

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Dalam prosesi tersebut, air yang digunakan untuk pencucian dan pemuliaan Pataka diambil dari tujuh pulau di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Pulau Jawa, Bali, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Penggunaan air dari tujuh pulau tersebut menggambarkan bahwa Korlantas Polri merupakan pembina fungsi lalu lintas yang memiliki jajaran dan melaksanakan tugas di seluruh wilayah Indonesia.