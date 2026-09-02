Irma Darmawangsa dan Irfan Sbaztian Siap Naik Pelaminan

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut Irma Darmawangsa dan Irfan Sbaztian tengah mempersiapkan pernikahan setelah menjalani hubungan selama beberapa tahun.

Mereka dikabarkan akan mengikat janji suci pada 12 September 2026, di kawasan Jakarta Selatan.

Kabar tersebut turut dibagikan melalui media sosial keduanya.

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Irfan Sbaztian mengunggah pesan mengenai kehidupan rumah tangga melalui akun Instagram pribadinya.

Unggahan tersebut kemudian dibagikan ulang oleh Irma Darmawangsa di akun Instagram miliknya.

Dalam unggahan itu, Irfan menyampaikan pesan tentang pentingnya kesabaran dan rasa syukur dalam menjalani kehidupan setelah menikah.

“Jadikan sabar sebagai pelindung dan syukur sebagai kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Bismillah… Semoga dilancarkan semuanya,” tulis Irfan Sbaztian dalam unggahannya, dikutip pada Rabu (2/9).

Unggahan tersebut mendapat perhatian dari warganet karena dianggap menjadi tanda keseriusan Irfan dan Irma menuju jenjang pernikahan.