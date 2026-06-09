IRN 2026–2027 Dibuka, Mahasiswa Diajak Teliti Potensi Pangan Lokal

jpnn.com, JAKARTA - PT Indofood Sukses Makmur Tbk resmi membuka Program Indofood Riset Nugraha (IRN) 2026–2027, sebagai bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung lahirnya generasi peneliti muda Indonesia yang inovatif dan berdaya saing.

Program bantuan dana riset tugas akhir bagi mahasiswa S1 tersebut kembali mengusung tema “Penelitian Pangan Fungsional Berbasis Potensi dan Kearifan Lokal.”

Melalui program tersebut, mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu didorong untuk mengembangkan inovasi pangan fungsional berbasis riset dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya lokal Indonesia.

Program IRN 2026–2027 terbuka bagi mahasiswa S1 di seluruh Indonesia yang sedang menyelesaikan tugas akhir. Pengajuan proposal penelitian dibuka mulai 29 Mei hingga 31 Agustus 2026.

Seluruh proposal yang masuk akan diseleksi oleh Tim Pakar IRN yang terdiri atas akademisi dan praktisi lintas disiplin ilmu.

Ketua Program IRN sekaligus Direktur PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Suaimi Suriady, mengatakan program tersebut telah menjadi wadah pembelajaran dan pengembangan kapasitas bagi ribuan mahasiswa selama dua dekade terakhir.

Selama dua dekade, IRN tidak hanya memberikan dukungan dana penelitian, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran, kolaborasi, dan pengembangan kapasitas bagi ribuan mahasiswa Indonesia.

"Ini menjadi bentuk nyata komitmen kami untuk turut mendukung tumbuhnya generasi peneliti muda Indonesia," ujar Suaimi.