IRRA 2026 Siap Menguji Ratusan Pereli di Jawa Barat

jpnn.com - Ajang Inisiasi Rally Raid Adventure (IRRA) 2026 kembali digelar di Jawa Barat pada 8-12 Desember mendatang. Pada penyelenggaraan tahun kedua ini, panitia membidik peningkatan jumlah peserta.

Wakil Ketua Pelaksana IRRA 2026 Julian Johan berharap ajang tersebut bisa diikuti lebih banyak pereli setelah pada edisi perdana diikuti 73 peserta.

"Pada tahun kedua ini target kami bisa mencapai 100 kendaraan, baik mobil maupun motor. Selain itu, kami juga mencoba untuk memperpanjang jarak dari Rally Raid ini."

"Tahun lalu kami sebagai permulaan hanya berjarak sekitar 200 kilometer, tetapi tahun ini kami mencoba untuk memperpanjang jaraknya hingga 550 kilometer," ujar pria yang akrab disapa Jeje itu.

IRRA 2026 juga mendapat dukungan penuh dari Rektor Budi Luhur University, Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.

Menurut Agus, ajang tersebut dapat menjadi ruang belajar yang dinamis, adaptif, dan dekat dengan kehidupan nyata.

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"Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar di ruang kelas. Kampus juga perlu membuka ruang bagi mahasiswa dan generasi muda untuk mengenal potensi diri, mengembangkan minat, dan membentuk karakter."

“Dari hobi, seseorang dapat menemukan bakat. Dari bakat, seseorang dapat membangun prestasi yang lebih hidup, nyata, dan bermanfaat,” ujar Agus.