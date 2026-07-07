IRRA 2026 Siap Menguji Ratusan Pereli di Jawa Barat
jpnn.com - Ajang Inisiasi Rally Raid Adventure (IRRA) 2026 kembali digelar di Jawa Barat pada 8-12 Desember mendatang. Pada penyelenggaraan tahun kedua ini, panitia membidik peningkatan jumlah peserta.
Wakil Ketua Pelaksana IRRA 2026 Julian Johan berharap ajang tersebut bisa diikuti lebih banyak pereli setelah pada edisi perdana diikuti 73 peserta.
"Pada tahun kedua ini target kami bisa mencapai 100 kendaraan, baik mobil maupun motor. Selain itu, kami juga mencoba untuk memperpanjang jarak dari Rally Raid ini."
"Tahun lalu kami sebagai permulaan hanya berjarak sekitar 200 kilometer, tetapi tahun ini kami mencoba untuk memperpanjang jaraknya hingga 550 kilometer," ujar pria yang akrab disapa Jeje itu.
IRRA 2026 juga mendapat dukungan penuh dari Rektor Budi Luhur University, Prof. Dr. Agus Setyo Budi, M.Sc.
Menurut Agus, ajang tersebut dapat menjadi ruang belajar yang dinamis, adaptif, dan dekat dengan kehidupan nyata.
"Kampus tidak hanya menjadi tempat belajar di ruang kelas. Kampus juga perlu membuka ruang bagi mahasiswa dan generasi muda untuk mengenal potensi diri, mengembangkan minat, dan membentuk karakter."
“Dari hobi, seseorang dapat menemukan bakat. Dari bakat, seseorang dapat membangun prestasi yang lebih hidup, nyata, dan bermanfaat,” ujar Agus.
Inisiasi Rally Raid Adventure (IRRA) 2026 akan kembali bergulir di Jawa Barat pada Desember mendatang dengan mengambil rute mulai dari Subang hingga Majalengka
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Timnas Basket Putri Jalani Persiapan Awal Menjelang FIBA U18 Women's Asia Cup 2026
- Herdman Putar Haluan, Panggil 50 Pemain untuk Piala AFF, Ada Pemain Aboard
- Live Streaming Argentina vs Mesir: Tim Tango Mampu Hindari Kejutan?
- Latihan Bersama Pemain Persib Baru Dimulai pada Sabtu
- Desak Made Rita Tegaskan Ucapannya Bukan Sindiran: Pemerintah Tetap Dukung Atlet
- Argentina Diunggulkan Atas Mesir, Lionel Scaloni Malah Lempar Peringatan