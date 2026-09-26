IRSMS Award, Jasa Raharja-Korlantas Apresiasi Kinerja Kepolisian yang Aktif Kelola Data Kecelakaan

jpnn.com, JAKARTA - PT Jasa Raharja bersama Korlantas Polri memberikan penghargaan kepada jajaran kepolisian yang berpartisipasi aktif dalam mendukung pengelolaan dan pelaporan data kecelakaan lalu lintas melalui Integrated Road Safety Management System (IRSMS).

Penghargaan IRSMS Award tersebut menjadi bagian dari rangkaian Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-71 yang digelar Korlantas Polri di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (25/9).

Pemberian IRSMS Award merupakan bentuk apresiasi atas kontribusi jajaran kepolisian dalam mendukung tersedianya data kecelakaan lalu lintas secara cepat dan akurat atas kinerja tahun 2025.

Bagi Jasa Raharja, kualitas dan kecepatan informasi kecelakaan menjadi salah satu unsur penting dalam mendukung percepatan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas.

Direktur Utama Jasa Raharja Muhammad Awaluddin mengatakan apresiasi tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun sistem keselamatan lalu lintas yang semakin terintegrasi.

“Kecepatan dan ketepatan informasi kecelakaan sangat penting bagi kami dalam memberikan pelayanan kepada korban. Karena itu, kami memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian yang terus mendukung pengelolaan dan pelaporan data kecelakaan melalui IRSMS,” ujar Awaluddin.

Baca Juga: Korlantas Polri Luncurkan IRSMS Mobile Presisi dan Pengembangan Smart City

Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya berkaitan dengan percepatan pelayanan kepada korban, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk membangun basis data keselamatan lalu lintas yang semakin baik.

“Semakin cepat informasi kecelakaan kami terima, semakin cepat pula langkah pelayanan dapat kami lakukan. Ini adalah bentuk nyata bagaimana kolaborasi dan pemanfaatan teknologi dapat menghadirkan negara di tengah masyarakat ketika terjadi ecelakaan,” tambah Awaluddin.