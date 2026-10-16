IRSX Gelar Konser Perdana Dimash Qudaibergen di Indonesia 

jpnn.com, JAKARTA - PT Folago Global Nusantara Tbk (IDX: IRSX) melalui anak usahanya, FolagoPro akan menggelar konser perdana penyanyi asal Kazakhstan, Dimash Qudaibergen di Indonesia.

Bertajuk DIMENSIONS World Tour, konser akan digelar pada 12 Desember 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor.

Bagi komunitas penggemar Dimash di Tanah Air yang dikenal sebagai Dears, konser ini menutup penantian sekitar sembilan tahun, sejak nama Dimash mendunia lewat ajang Singer di Tiongkok pada 2017.

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Direktur Utama IRSX Subioto Jingga mengatakan konser ini sebagai tonggak penting bagi perseroan.

"Membawa Dimash ke Indonesia untuk pertama kalinya adalah kebanggaan besar bagi kami. Ini bukti bahwa Folago siap menghadirkan panggung kelas dunia, sekaligus memperkuat posisi kami di industri hiburan live," ujar Subioto.

Duta Besar Serzhan Abdykarimov menyambut konser ini sebagai jembatan budaya kedua negara.

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"Dimash adalah suara Kazakhstan untuk dunia. Kami sangat senang ia akhirnya bisa bertemu langsung dengan penggemarnya di Indonesia. Konser ini akan semakin mempererat persahabatan rakyat Kazakhstan dan Indonesia," kata Abdykarimov.

Adapun harga Tiket VVIP: Rp8,7 juta, VIP: Rp4,8 juta, CAT 1: Rp2,8 juta, CAT 2: Rp1,8 juta, CAT 3: Rp1.250.000 dan CAT 4: Rp850 ribu.