IRSX & GoPay Hadirkan Voucer Streaming Nonton Piala Dunia 2026, Gratis!

jpnn.com, JAKARTA - PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX), melalui anak usahanya PT Folago Digital Media (FDM) selaku operator platform OTT FolaPlay bekerjasama dengan GoPay.

Kerja sama ini menjadikan GoPay sebagai salah satu mitra distribusi utama voucher streaming FolaPlay Bola Gembira platform siaran resmi pertandingan Piala Dunia di Indonesia.

GoPay turut memberikan dukungan yang langsung bisa dirasakan oleh para pengguna dalam bentuk cashback menarik.

Keuntungan bagi pengguna:

Voucher FolaPlay Weekly (Rp 25.000): Cashback 100% via GoPay untuk pengguna dapat menonton GRATIS

Voucher FolaPlay Full Match (Rp 85.000): Cashback Rp 25.000 via GoPay

Tersedia melalui website Folaplay, aplikasi GoPay dan GoPay Games.

Dengan hadirnya FolaPlay di ekosistem GoPay, masyarakat Indonesia kini semakin mudah mengakses tayangan sepak bola berkualitas tinggi secara resmi dengan harga terjangkau.

Direktur Utama IRSX Subioto Jingga mengatakan, kemitraan dengan GoPay merupakan tonggak penting bagi FolaPlay dalam misi menghadirkan tayangan Piala Dunia kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Dukungan nyata dari GoPay melalui perluasan akses streaming langsung di aplikasi GoPay dengan harga spesial, membuktikan bahwa platform digital lokal Indonesia mampu berkolaborasi dan memberikan nilai lebih bagi pengguna.