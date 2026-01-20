IRSX Raup Miliaran dari Konser Brian McKnight, Folago Pro Bakal Hadirkan Westlife di Surabaya

jpnn.com, JAKARTA - PT Folago Global Nusantara Tbk (IRSX) mencatatkan pendapatan miliaran rupiah dari konser hybrid artis internasional Brian McKnight di Balai Sarbini melalui anak usaha Folago Pro.

Konser sold out ini dihadiri lebih dari 1.300 penonton offline, serta menjangkau 48.000 penonton online melalui TikTok LIVE.

Dengan distribusi digital, IRSX mampu memperluas jangkauan audiens jauh melampaui kapasitas venue fisik, sekaligus mengoptimalkan potensi margin.

Direktur Utama Folago, Subioto Jingga mengatakan keberhasilan konser Brian McKnight menjadi validasi strategi hybrid perseroan.

“Kami membuktikan konser internasional dapat dimonetisasi secara efektif melalui model hybrid. Ke depan, kami akan memperluas skala dan konsistensi konser dengan peningkatan kualitas produksi, distribusi digital, serta kolaborasi sponsor,” ujarnya.

Subioto menuturkan model konser hybrid ini memberi visibilitas revenue yang lebih terukur dan membuka ruang replikasi format untuk konser-konser berikutnya tanpa ketergantungan penuh pada kapasitas lokasi.

Sebagai kelanjutan dari pipeline tersebut, Folago Pro juga telah menyiapkan konser Westlife, yang dijadwalkan berlangsung pada 8 Februari 2026 di Surabaya.

Rencana ini memperkuat sinyal bahwa IRSX tidak berhenti pada satu event, melainkan tengah membangun agenda konser internasional berkelanjutan dengan basis monetisasi hybrid.