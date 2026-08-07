IRT di Pekanbaru Tewas Dibacok Mantan Suami, Pelaku Sudah Ditangkap
jpnn.com - PEKANBARU - Ibu rumah tangga (IRT) bernama Rosdiana (55) tewas diduga menjadi korban pembacokan yang dilakukan mantan suaminya, Marhalim (64), di Jalan Surya Nomor 1, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, Jumat (7/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.
“Pelaku sudah kami amankan,” kata Kasatreskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Riyan Diansyah.
Anggi menjelaskan peristiwa itu kali pertama diketahui oleh dua saksi yang berada di dalam rumah.
Keduanya terbangun setelah mendengar pintu kamar mereka digedor dan suara seseorang berteriak memanggil.
Saat mereka membuka pintu, pelaku sudah tidak berada di depan kamar.
Namun, kedua saksi melihat pintu kamar korban dalam keadaan terbuka dan menemukan sebilah parang tergeletak di lantai.
Ketika memeriksa kamar korban, mereka mendapati Rosdiana telah terbaring di lantai dengan kondisi bersimbah darah.
“Salah seorang saksi kemudian menghubungi warga untuk meminta pertolongan,” lanjutnya.
Seorang IRT di Pekanbaru, Riau, dibunuh mantan suaminya. Korban ditemukan tewas bersimbah darah. Pelaku sudah diamankan polisi.
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