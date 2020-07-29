IRT Meninggal Saat Pengungkapan Kasus Narkoba di Pelalawan, Personel Polisi Diperiksa
jpnn.com, PELALAWAN - Polres Pelalawan memberikan penjelasan terkait meninggalnya ibu rumah tangga (IRT) bernama Rifka Fani (43) saat pengungkapan dugaan tindak pidana narkotika.
Pemeriksaan dilakukan tim Polres Pelalawan dilakukan di Jalan Langgam I KM 14, Desa Lubuk Ogung, Kecamatan Bandar Sei Kijang, Kabupaten Pelalawan, Sabtu (14/11/2026).
Saat itu Tim Satresnarkoba Polres Pelalawan menerima informasi mengenai dugaan peredaran narkoba.
Salah satu nama yang disebut terlibat adalah seorang pria berinisial SG yang merupakan residivis kasus narkotika.
“Menindaklanjuti informasi tersebut, tim kami melakukan penyelidikan,” kata Kapolres Pelalawan AKBP Ahmad Nur Ari, Senin (16/11).
Pada Sabtu (14/11/2026) sekitar pukul 14.00 WIB, petugas melihat mobil Mitsubishi Xpander hitam bernomor polisi D 1283 AIC melintas di Jalan Lintas Desa Lubuk Ogung. Kendaraan tersebut kemudian dihentikan.
Di dalam mobil terdapat lima orang yang merupakan keluarga SG, termasuk anak dan istrinya, yakni Rifka Fani.
“Saat hendak dilakukan penggeledahan, SG menolak keluar dari kendaraan. Sementara itu, istri dan anaknya disebut histeris serta berteriak-teriak,” lanjut Ahmad Nur.
Polres Pelalawan menjelaskan terkait meninggalnya ibu rumah tangga (IRT) bernama Rifka Fani (43) saat pengungkapan dugaan kasus narkoba.
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