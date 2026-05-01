menu
JPNN.comJPNN.com
Irvian Bobby Terjebak 'Budaya Lama' Kemenaker Sejak 2012, Tak Kuasa Tolak Atasan

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Terdakwa kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Irvian Bobby disebut hanya menjalankan "budaya lama" di instansi tersebut. Foto: source for jpnn.com

Kuasa hukum Irvian Bobby, Hervan Dewantara, membeberkan posisi kliennya serba salah karena terjepit sistem yang sudah terbentuk sejak tahun 2012.

"Kalau dilakukan salah, tidak dilakukan juga salah di mata pimpinan," kata Hervan dalam keterangannya yang diterima JPNN.com, Jumat (1/5).

Hervan mengungkapkan bahwa praktik pungutan non-teknis yang kini diperkarakan bukanlah barang baru. Hal itu sudah menjadi "budaya" menahun.

Menurutnya, Irvian Bobby dan terdakwa lain di level bawah sama sekali tidak punya kuasa, apalagi menentukan besaran pungutan. Ironisnya, para penyedia jasa (PJK3) justru sudah tahu sama tahu soal "setoran" tersebut.

"Biasanya mereka langsung tanya, ini ditransfer ke mana? Karena mereka memang sudah tahu angkanya," ungkap Hervan.

Lebih lanjut, Hervan mengibaratkan kondisi kliennya seperti berada di lingkungan yang sudah telanjur kotor. Hal menyimpang pun akhirnya dianggap lumrah karena dilakukan secara masif dan terus-menerus.

"Kalau lingkungan bersih, orang pasti sungkan. Tapi kalau sudah kotor semua, jadi terbiasa," cetusnya.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI