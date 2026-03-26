Irwan Hidayat Bakal Kembali Menjabat Jadi Dirut Sido Muncul, Siapkan Transisi Generasi Keempat

jpnn.com, JAKARTA - PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk (Sido Muncul) dijadwalkan akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Semarang pada 9 April 2026, mendatang.

Agenda utama pertemuan tahunan tersebut, salah satunya pengumuman perubahan struktur direksi perusahaan setelah delapan tahun.

Dr. (H.C.) Irwan Hidayat mengonfirmasi dirinya direncanakan akan kembali menduduki jabatan Direktur Utama, yang menandai kembalinya sebagai nakhoda utama perusahaan produsen Tolak Angin tersebut.

“Jika disetujui di RUPS Sido pada 9 April 2026, saya akan menjadi CEO Sido yang kedua kali. Saya menjadi CEO Sido yang pertama pada tanggal 18 Desember 2013 dan selesai pada 17 Mei 2016,” kata Irwan Hidayat di House of Jamu, Cipete, Jakarta Selatan, Kamis (26/3).

Setelah masa jabatan pertamanya sebagai dirut berakhir, kepemimpinan Sido Muncul sempat dilanjutkan oleh Jonatha Sofjan Hidajat pada periode 2016-2018.

Kemudian, sejak 17 Mei 2018 - 2026 ini, posisi Direktur Utama dijabat oleh David Hidayat.

RUPS mendatang direncanakan akan mengesahkan jajaran direksi baru yang terdiri dari Irwan Hidayat sebagai Direktur Utama, didampingi David Hidayat, Maria Reviani Hidayat, Darmadji Sidik, dan Budiyanto sebagai direktur.

Sementara itu, jabatan Komisaris Utama akan diisi oleh Jonatha Sofjan Hidajat, didampingi Johan Hidayat, Sigit Hartojo Hadi Santoso, Venancia Sri Indrijati W, Dr. dr. Mohammad Adib Khumaidi SpB, dan Prof. Lindawati Gani sebagai komisaris.