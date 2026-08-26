IS Fest 2026, ISNU Semarakkan Muktamar ke-35 NU di Jombang

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PP ISNU) berkerja sama dengan Pimpinan Cabang ISNU Jombang serta Universitas Hasyim Asyarie menggelar pelatihan Fotografi dan Videografi untuk meramaikan Muktamar ke-35 NU di Aula Gedung PKK, Jombang, Rabu (26/8/2026).

Ratusan peserta ambil bagian dalam rangkaian Imaji Sarjana Festival (IS Fest 2026).

Selain menggelar pelatihan, ISNU juga langsung mengajak para peserta mengikuti lomba fotografi dan videografi sebagai bagian dari IS Fest 2026. Para peserta lomba, nantinya akan mengambil foto dan video serba-serbi selama pelaksanaan Muktamar NU.

"Kami ingin mengabadikan momen Muktamar ini dalam jepretan gambar dan video. Harapan kami, segala sesuatu yang menarik di arena Muktamar kali ini, bisa diabadikan dan juga mengajak masyarakat turut merasakan kegembiraan Muktamar ke-35 NU ini, ini menjadi cara syiar kami tentang NU ke masyarakat, " Kata Sekretaris Umum PP ISNU Wardi Taufik dalam sambutannya.

Bukan hanya peserta pelatihan, ternyata masyarakat umum juga bisa ambil bagian dalam lomba fotografi dan videografi ini.

Ketua PC ISNU Jombang H Abdullah Aminuddin Aziz menegaskan bahwa sejauh ini program yang digagas ISNU bisa benar-benar turut memeriahkan Muktamar NU.

"Dengan program-program yang sudah dijalankan selama ini, dampak ISNU benar-benar makin terasa di masyarakat," Ungkapnya.

Ketua PW ISNU Prof. Afif Hasbullah menilai apa yang dijalankan ini merupakan cara dakwah transformatif yang sesuai zamannya.