menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Hukum » Isak Tangis Keluarga Tersangka Minta Maaf ke Wartawan Korban Pengeroyokan di Serang

Isak Tangis Keluarga Tersangka Minta Maaf ke Wartawan Korban Pengeroyokan di Serang

Isak Tangis Keluarga Tersangka Minta Maaf ke Wartawan Korban Pengeroyokan di Serang
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Keluarga tersangka kasus pengeroyokan terhadap wartawan dan staf humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyampaikan permohonan maaf kepada para korban. Foto: Abdul Malik Fajar/JPNN

jpnn.com, SERANG - Keluarga tersangka kasus pengeroyokan terhadap wartawan dan staf humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyampaikan permohonan maaf kepada para korban.

Penyampaian permohonan maaf tersebut didampingi kuasa hukum tersangka Asep Indra Hendriyana bersama perwakilan PT Genesis Regeneration Smelting Aji Ridwan.

Momentum permohonan maaf itu dibanjiri isak tangis dari para istri tersangka yang menyesali perbuatan sang suami.

Baca Juga:

Asep menyampaikan permohonan maaf ditunjuk langsung kepada korban pengeroyokan pada Kamis, 21 Agustus 2025 di PT Genesis Regeneration Smelting.

"Saya secara pribadi mewakili keluarga tersangka serta PT Genesis menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada para korban," ucap Asep.

"Kiranya para korban bisa memaafkan perbuatan para tersangka," sambung dia.

Baca Juga:

Dia mengungkapkan para tersangka merupakan tulang punggung keluarga yang mencari nafkah.

"Mayoritas para tersangka memiliki anak yang masih kecil rata-rata berusia lima tahun masih membutuhkan kasih sayang seorang ayah," ujarnya.

Keluarga tersangka kasus pengeroyokan wartawan dan staf humas Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) menyampaikan permohonan maaf.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI