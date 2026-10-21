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Isak Tangis Warnai Pemakaman Ibunda Marsha Aruan

Isak Tangis Warnai Pemakaman Ibunda Marsha Aruan
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Marsha Aruan dan adiknya, Michelle di pemakaman sang ibunda, Lisa Diana, TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Pemakaman jenazah ibunda Marsha Aruan, Lisa Diana Tambunan telah dilakukan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

Berdasarkan pantauan, mobil ambulans yang membawa jenazah ibunda Marsha Aruan itu tiba di area pemakaman sekitar pukul 14.33 WIB.

Marsha Aruan dan adiknya, Michelle Aruan pun mengantarkan jenazah sang ibunda ke peristirahatan terakhirnya.

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Aktris 29 tahun itu terlihat memeluk foto mendiang ibunya seraya berjalan menuju pusara, dengan sang adik yang berada di sisi kirinya membawa sebuah buket bunga mawar putih.

Prosesi pemakaman mendiang Lisa Diana pun berjalan dengan penuh haru dan dihadiri oleh keluarga maupun kerabat.

Sesekali Marsha Aruan tampak tak kuasa menahan air matanya selama prosesi pemakaman berlangsung.

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Dia pun beberapa kali terlihat memeluk sang adik.

Isak tangis terdengar dari Michelle tatkala peti jenazah sang ibunda perlahan diturunkan ke dalam liang lahat, sedangkan Marsha Aruan tampak berusaha menguatkan sang adik.

Pemakaman jenazah ibunda Marsha Aruan, Lisa Diana Tambunan telah dilakukan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, Rabu (21/10).

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