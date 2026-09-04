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Isen Mulang Berharap Pemain Asing Cepat Nyetel, Target Curi Poin di Kandang Arema

Isen Mulang Berharap Pemain Asing Cepat Nyetel, Target Curi Poin di Kandang Arema
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Pelatih Isen Mulang Kalteng FC Mundari Karya. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Isen Mulang Kalteng FC akan menjalani debutnya di Super League 2026/2027 dengan menghadapi Arema FC.

Pelatih Isen Mulang Kalteng FC Mundari Karya berharap para pemain asing barunya bisa langsung nyetel.

Kecepatan mereka beradaptasi dinilai dapat menjadi faktor penting dalam menentukan hasil pertandingan perdana menghadapi Arema FC.

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"Yang menjadi kunci adalah bagaimana pemain-pemain asing yang baru ini cepat beradaptasi dengan kompetisi Liga 1," ujar Mundari Karya dalam sesi jumpa pers, Kamis (3/9/2026).

Menurut Mundari, sekitar lima hingga enam pemain asing yang berada di skuadnya belum memiliki pengalaman bermain di Indonesia.

Mereka harus beradaptasi dengan berbagai aspek, mulai dari gaya bermain, cuaca, intensitas pertandingan hingga atmosfer kompetisi.

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Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri karena Isen Mulang juga memiliki komposisi pemain lokal yang mayoritas berasal dari Liga 2 atau Championship.

"Kalau pemain lokal kami memang banyak dari Liga 2. Hampir semua pemain berasal dari Liga 2. Begitu juga pemain asingnya," kata Mundari.

Isen Mulang Kalteng FC akan menghadapi Arema FC di laga perdana Super League 2026/2027.

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