Isenmulang Kalteng FC Berani Tantang Arema FC, Target Besar Dibawa ke Kanjuruhan
jpnn.com - Isenmulang Kalteng FC berupaya memberikan kejutan pada laga perdana Super League 2026/27 saat menghadapi Arema FC.
Tim berjuluk Laskar Tambun Bungai itu percaya diri dengan modal persiapan yang telah dijalani dalam beberapa bulan terakhir.
Pelatih Isenmulang Mundari Karya menyebut para pemain harus segera beradaptasi dengan sistem permainan di kompetisi Super League 2026/27.
Hal itu menjadi tantangan tersendiri karena mayoritas pemain, khususnya penggawa lokal, masih minim pengalaman tampil di kasta tertinggi sepak bola Indonesia.
"Segala persiapan sudah kami lakukan. Memang agak berbeda tentunya ketika kami masih di Liga 2. Saat itu kami masih banyak bergantung kepada pemain lokal," ujar pria kelahiran 1 Oktober 1959 itu.
"Berlaga di Liga 1 ini agak berbeda karena kekuatan pemain asing mungkin menjadi pembeda. Jadi, yang paling penting bagaimana kami bisa cepat beradaptasi dengan kompetisi."
Karena itu, tim promosi tersebut menargetkan bisa mencuri poin saat bertandang ke markas Arema FC.
Tekad besar pun diusung Makan Konate dan kawan-kawan untuk mewujudkan target tersebut.
Pelatih Isenmulang, Mundari Karya berharap bisa curi poin di kandang Arema FC pada laga perdana Super League 2026/27, Jumat (4/9)
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