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Isenmulang Kalteng FC Optimistis Menantang Arema FC di Pembuka Super League

Isenmulang Kalteng FC Optimistis Menantang Arema FC di Pembuka Super League
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Laga uji coba PS Barito Putera vs Isenmulang Kalteng FC. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - BANJARMASIN — Isenmulang Kalteng FC akan bertandang ke kandang Arema FC di Stadion Kanjuruhan dalam laga pembuka Super League 2026-27.

Klub promosi (musim lalu masih bernama Adhyaksa FC) itu menatap laga melawan Arema FC dengan optimistis.

Itu salah satunya lantaran kemenangan 2-1 yang diraih dari PS Barito Putera dalam laga uji coba yang berlangsung di Stadion 17 Mei, Banjarmasin, Minggu (16/8).

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Keunggulan Isenmulang Kalteng FC dibuka lewat gol kilat Makan Konate di bawah satu menit pertama pertandingan, disusul sundulan Douglas Cruz pada menit ke-51.

Barito Putera sempat memperkecil kedudukan melalui eksekusi tendangan bebas Bagus Kahfi pada menit ke-87.

Meski timnya menang, Pelatih Isenmulang Kalteng FC Ade Suhendra menyikapi dengan tenang.

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Ade menegaskan bahwa fokus utamanya bukan pada skor akhir, melainkan kesiapan tim menjelang Super League 2026/2027.

"Hal yang paling penting ialah kesiapan tim untuk laga pertama di Super League," ujar Ade.

Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC menjadi pembuka Super League. Cek jadwal lengkap di sini.

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