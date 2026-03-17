ISF 2026 Bedah Strategi Jualan di Era Digital

jpnn.com, JAKARTA - Perubahan perilaku pembeli di era digital menuntut transformasi besar dalam strategi penjualan.

Pembeli saat ini dikenal jauh lebih kritis, memiliki akses informasi yang luas, serta sangat selektif sebelum mengambil keputusan.

Menjawab tantangan tersebut, Indonesia's Sales Festival atau ISF 2026 digelar di Integrity Hall, Universitas Ciputra Surabaya.

Baca Juga: Batas Waktu Pengiriman Film Pendek ISFF 2024 Diperpanjang

Mengusung tema besar "How to Sell to the Modern Buyer", festival ini menjadi wadah bagi para profesional untuk memahami cara memenangkan hati pembeli di tengah pasar yang penuh distraksi dan kompetisi ketat.

"ISF dirancang sebagai ruang belajar yang memberikan insight aplikatif dengan mempertemukan teori akademis dan metodologi Sandler Training yang telah teruji," kata Program Director Sand by LDC, Selly Fatmawati, Selasa (17/3).

Kegiatan yang diramaikan oleh 185 peserta dari berbagai industri ini menghadirkan perspektif yang sangat kaya, mulai dari konteks B2B, B2C, retail, hingga bisnis berbasis digital.

Sejumlah tokoh industri hadir sebagai pembicara, antara lain Dirga Suwandha (Master Trainer Sandler Training), Brian Lazuardi (CEO Golden Enterprise Azarine Group), Imelda M. Harsono (Deputy CEO Samator Group), Tanadi Santoso (Corporate Trainer & Entrepreneur), Damelina B. Tambunan (Dekan School of Business Management Universitas Ciputra), Aristia Chen (Founder & CMO Mazuta Group), Ivi Santoso (Brand & Creative Partner).

"Kami ingin peserta memahami bagaimana konsep tersebut benar-benar diterapkan dalam praktik bisnis sehari-hari," ungkap Selly.