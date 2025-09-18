ISG Perkuat Jaringan Diler Motor Suzuki di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Sebagai main dealer sepeda motor Suzuki di Indonesia, PT. Indo SunMotor Gemilang (ISG) tampil dengan wajah baru dan berkomitmen memenuhi kebutuhan pelanggan dengan layanan 3S (Sales, Service, Spare Parts).

Direktur Operasional ISG, Ellya Masula, menegaskan ISG berperan penting dalam mendukung operasional Suzuki Indonesia dengan membangun bisnis sepeda motor yang terpercaya.

“Kami berkomitmen menghadirkan layanan penjualan, servis, dan suku cadang yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Misi kami ialah mewujudkan visi ISG sebagai perusahaan terkemuka di bidang otomotif sepeda motor,” ungkap Ellya dalam keterangannya, Kamis (18/9).

Sebagai strategi memudahkan akses pelanggan, ISG memiliki 11 outlet dealer secara strategis untuk menjangkau pelanggan lebih luas.

Masyarakat dapat menemukannya di Jakarta dan Jawa Barat dengan total empat cabang.

Selain itu, di Jawa Tengah dan Yogyakarta ada tiga cabang, Jawa Timur ada dua cabang, dan Sumatera Utara dua cabang.

ISG memastikan ketersediaan stok semua tipe sepeda motor Suzuki dan melayani pembelian tunai maupun kredit di seluruh wilayah Indonesia.

Calon konsumen juga dapat melakukan test ride untuk meyakinkan diri terhadap kenyamanan serta kualitas produk.