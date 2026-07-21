IShowSpeed Bagikan Momen Saat Bertemu BTS di Final Piala Dunia 2026
jpnn.com - Momen menggemaskan terjadi di sela rangkaian acara final Piala Dunia 2026.
Pasalnya, kreator konten asal Amerika, IShowSpeed tak kuasa menyembunyikan rasa bahagianya ketika berkesempatan bertemu langsung dengan BTS, di lokasi acara.
Momen tersebut dibagikan oleh IShowSpeed melalui akunnya di Instagram.
Dalam video yang diunggah itu, dia tampak melompat kegirangan ketika melihat ketujuh personel BTS berada tak jauh darinya.
Dia pun menghampiri para personel BTS satu persatu dan menyalaminya.
Antusiasme yang sama tampak terlihat dari ketujuh personel boygroup asal Korea Selatan tersebut.
Menariknya, IShowSpeed sempat memamerkan backflip, yang langsung disambut sorak-sorai oleh RM cees.
Kemudian, IShowSpeed dan para personel BTS pun tampak berfoto bersama.
IShowSpeed tak kuasa menyembunyikan rasa bahagianya ketika berkesempatan bertemu langsung dengan BTS, di lokasi acara.
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