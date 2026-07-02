Isi Daya Mobil Listrik Gratis Sambil Bertransaksi, Inovasi Baru BSI Palembang
jpnn.com, PALEMBANG - PT Bank Syariah Indonesia (BSI) Region III Palembang terus memperkuat transformasi layanan berbasis keberlanjutan (green banking).
Salah satu langkah nyata diwujudkan melalui penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) gratis di kawasan Pavilion BSI Jalan Jenderal Sudirman Palembang.
Fasilitas tersebut menjadi SPKLU pertama yang tersedia di lingkungan kantor regional BSI di Pulau Sumatera. Kehadirannya tidak hanya memberikan kemudahan bagi nasabah pengguna mobil listrik, tetapi juga menjadi dukungan nyata terhadap percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Nasabah yang melakukan pengisian daya dapat memanfaatkan waktu untuk bertransaksi, berkonsultasi dengan petugas maupun menikmati berbagai fasilitas yang tersedia di Pavilion BSI tanpa dikenakan biaya pengisian.
Region CEO BSI Region III Palembang Ari Yusnairy Muslim menerangkan bahwa penyediaan SPKLU merupakan bagian dari upaya perusahaan menghadirkan layanan perbankan yang semakin modern, nyaman dan ramah lingkungan.
"Kami ingin memberikan pengalaman layanan yang lebih nyaman bagi nasabah. Saat mengisi daya kendaraan listrik, nasabah tetap bisa melakukan transaksi perbankan, berkonsultasi dengan petugas, atau sekadar menunggu dengan nyaman di Pavilion BSI," terang Ari, Kamis (2/7/2026).
Menurut Ari, inovasi tersebut menjadi bagian dari transformasi BSI dalam mengintegrasikan layanan perbankan dengan kebutuhan masyarakat yang mulai beralih ke kendaraan listrik.
"Langkah ini juga sejalan dengan komitmen perusahaan dalam mengembangkan layanan berbasis digital sekaligus menukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan konsep green banking," ujar Ari.
Isi daya mobil listrik gratis sambil bertransaksi di BSI Palembang. Inovasi baru menghadirkan layanan lebih praktis, nyaman dan ramah lingkungan bagi nasabah.
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