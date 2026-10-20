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Isi HUT ke-75 Humas Polri dengan Aksi Kemanusiaan, Kapolda Sumsel & 42 Jurnalis Donor Darah

Isi HUT ke-75 Humas Polri dengan Aksi Kemanusiaan, Kapolda Sumsel & 42 Jurnalis Donor Darah
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Kapolda Sumsel Irjen Rony Samtana saat mengikuti donor darah. Foto: Dokumen Polda Sumsel.

jpnn.com - PALEMBANG - Peringatan Hari Jadi ke-75 Humas Polri Tahun 2026 di Sumatera Selatan diisi dengan aksi kemanusiaan.

Kapolda Sumsel Irjen Rony Samtana bersama Wakapolda Sumsel Brigjen Irwansyah serta jajaran pejabat utama (PJU) Polda Sumsel dan 42 jurnalis dari berbagai platform media mengikuti donor darah.

Kegiatan yang digelar Bidang Humas Polda Sumsel itu berlangsung di Lantai 7 Lounge Ampera, Gedung Presisi Polda Sumsel mulai pukul 08.00 WIB.

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Aksi itu sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan darah untuk tindakan medis.

Kegiatan itu juga menjadi momentum mempererat hubungan antara kepolisian dan insan pers.

"Kegiatan donor darah hari ini bukan hanya bakti kesehatan untuk membantu ketersediaan stok darah bagi masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga wujud nyata sinergi dan kebersamaan antara Polri dan rekan-rekan jurnalis," kata Irjen Rony.

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Jenderal bintang dua itu mengatakan insan pers memiliki peran strategis sebagai mitra Polri dalam menyampaikan informasi akurat, edukatif, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Oleh karena itu, hubungan baik yang telah terjalin perlu terus dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan konstruktif.

Isi HUT ke-75 Humas Polri dengan aksi kemanusiaan, Kapolda Sumsel Irjen Rony Samtana bersama 42 jurnalis mengikuti donor darah.

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