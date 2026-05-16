Isi Libur Panjang, Otorita IKN Ajak Pengunjung Tanam 150 Bibit di Miniatur Hutan Hujan Tropis

jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengajak masyarakat dan wisatawan yang datang selama periode libur panjang untuk berpartisipasi aktif menanam 150 bibit tanaman di kawasan Miniatur Hutan Hujan Tropis (MHHT), Sepaku, Kalimantan Timur.

"Selama libur periode 15-17 Mei 2026, diadakan kegiatan menanam pohon di kawasan MHHT," ujar Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Myrna Asnawati Safitri di Sepaku, Penajam Paser Utara, Sabtu.

Kegiatan itu, kata dia, merupakan salah satu upaya untuk memperkuat fungsi ekosistem hutan hujan tropis Kalimantan di kawasan IKN.

Baca Juga: Otorita IKN Buka Suara Soal Putusan MK Jakarta Masih Ibu Kota

Untuk menghijaukan kawasan tersebut, jelas dia, salah satunya dengan membuka ruang partisipasi bagi pengunjung untuk melakukan penanaman di area yang telah disediakan.

Masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi pengunjung IKN, tetapi juga bagian dari upaya penghijauan dan pemulihan ekosistem di kawasan ini.

"Sebanyak 150 bibit tanaman yang disiapkan untuk kegiatan tanam pohon itu, mayoritas spesies endemik Kalimantan," katanya.

Jenis bibit pohon yang disiapkan pada kegiatan penanaman yang diadakan terbuka untuk umum dan dapat diikuti individu, keluarga maupun rombongan yang berkunjung ke IKN tersebut, antara lain balangeran, kapur, tengkawang, meranti, dan nyatoh.

Myrna menambahkan, mengajak pengunjung menanam pohon merupakan upaya menumbuhkan budaya cinta lingkungan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat mewujudkan konsep kota hutan di IKN.(antara/jpnn)