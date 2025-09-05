Isi Percakapan Marc Klok dan Thom Haye setelah Sang Profesor Gabung Persib

jpnn.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok menyambut hangat kehadiran rekannya di Timnas Indonesia, Thom Haye, yang resmi bergabung dengan Pangeran Biru pada musim 2025/26.

Haye memilih Persib sebagai pelabuhan pertamanya di Liga Indonesia.

Gelandang berusia 30 tahun itu bisa menjadi rekan duet Klok di lini tengah.

Komunikasi Intens Klok-Haye

Klok mengungkapkan ada komunikasi intens sebelum Haye memutuskan bergabung Persib. Pemain yang dijuluki The Professor itu bahkan meminta masukan darinya mengenai kondisi tim dan sosok pelatih Bojan Hodak.

"Dia minta masukan tentang pelatih, tim seperti apa, pemain di dalam seperti apa. Saya senang, apalagi bisa berbahasa Belanda dengannya, itu sangat baik juga untuk Timnas," kata Klok, Jumat (5/9/2025).

Marc Klok dan Thom Haye memiliki hubungan yang cukup dekat, baik di dalam maupun di luar lapangan. Keduanya sama-sama berdarah Belanda dan pernah bermain di Negeri Kincir Angin sebelum membela Persib Bandung.

Chemistry di Lini Tengah

Kehadiran Thom Haye makin mempererat hubungan keduanya, terlebih Klok dikenal kerap membantu pemain beradaptasi, terutama yang berasal dari luar Indonesia.

Kini, duet Klok–Haye di lini tengah Persib menjadi sorotan. Kombinasi keduanya diharapkan bisa mengangkat performa tim sekaligus memperbesar ambisi Pangeran Biru bersaing di semua kompetisi.