menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » Isi Percakapan Marc Klok dan Thom Haye setelah Sang Profesor Gabung Persib

Isi Percakapan Marc Klok dan Thom Haye setelah Sang Profesor Gabung Persib

Isi Percakapan Marc Klok dan Thom Haye setelah Sang Profesor Gabung Persib
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Thom Haye resmi menjadi pemain Persib Bandung. Foto: PSSI

jpnn.com - Kapten Persib Bandung Marc Klok menyambut hangat kehadiran rekannya di Timnas Indonesia, Thom Haye, yang resmi bergabung dengan Pangeran Biru pada musim 2025/26.

Haye memilih Persib sebagai pelabuhan pertamanya di Liga Indonesia.

Gelandang berusia 30 tahun itu bisa menjadi rekan duet Klok di lini tengah.

Baca Juga:

Komunikasi Intens Klok-Haye

Klok mengungkapkan ada komunikasi intens sebelum Haye memutuskan bergabung Persib. Pemain yang dijuluki The Professor itu bahkan meminta masukan darinya mengenai kondisi tim dan sosok pelatih Bojan Hodak.

"Dia minta masukan tentang pelatih, tim seperti apa, pemain di dalam seperti apa. Saya senang, apalagi bisa berbahasa Belanda dengannya, itu sangat baik juga untuk Timnas," kata Klok, Jumat (5/9/2025).

Marc Klok dan Thom Haye memiliki hubungan yang cukup dekat, baik di dalam maupun di luar lapangan. Keduanya sama-sama berdarah Belanda dan pernah bermain di Negeri Kincir Angin sebelum membela Persib Bandung.

Baca Juga:

Chemistry di Lini Tengah

Kehadiran Thom Haye makin mempererat hubungan keduanya, terlebih Klok dikenal kerap membantu pemain beradaptasi, terutama yang berasal dari luar Indonesia.

Kini, duet Klok–Haye di lini tengah Persib menjadi sorotan. Kombinasi keduanya diharapkan bisa mengangkat performa tim sekaligus memperbesar ambisi Pangeran Biru bersaing di semua kompetisi.

Marc Klok mengungkap isi perbincangannya dengan Thom Haye, yang kini sama-sama membela Persib Bandung.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI