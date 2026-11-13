Isicam 2026 Hadirkan 18 Live Demonstrasi Tindakan Intervensi Jantung

jpnn.com - Indonesian Society of Interventional Cardiology Annual Meeting (Isicam) 2026 ke-18 resmi digelar dengan dihadiri lebih dari 2.000 peserta.

Agenda yang diinisiasI Perhimpunan Intervensi Kardiologi Indonesia (PIKI) ini diikuti oleh dokter spesialis jantung, dokter spesialis lain, peserta PPDS, dokter umum, perawat, serta teknisi kardiovaskular dari dalam dan luar negeri.

Pertemuan tahunan ini menekankan pentingnya penerapan bukti ilmiah dan perkembangan penelitian terkini dalam praktik intervensi jantung dan pembuluh darah.

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Di tengah meningkatnya kebutuhan tindakan, layanan kardiologi intervensi di Indonesia menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir.

Saat ini tercatat ada sekitar 2.200 dokter spesialis jantung dan pembuluh darah (SpJP), di mana 600 orang di antaranya telah memiliki kompetensi kardiologi intervensi.

Pendidikan serta pelatihan khusus ini didukung oleh 19 pusat pelatihan fellowship di dalam negeri serta sejumlah pusat pelatihan di luar negeri.

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Seiring peningkatan kebutuhan tersebut, pemerintah secara bertahap memperluas penyediaan fasilitas catheterization laboratory (cath lab) ke rumah sakit daerah di tingkat kabupaten/kota.

Langkah ini sejalan dengan target pemerintah untuk menyediakan minimal satu dokter intervensi di setiap kabupaten/kota pada tahun 2027.