jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA) menyerukan seluruh pihak menjaga konstitusi, merawat demokrasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa dalam menyikapi pengunduran diri Wakil Presiden Republik Indonesia.

ISKA menyampaikan pernyataan sikap tersebut pada Minggu (22/11/2026).

Ketua Presidium ISKA Luky A. Yusgiantoro menegaskan peristiwa ini menjadi momentum penting bagi kehidupan demokrasi dan tata kelola ketatanegaraan Indonesia. Ia menilai situasi ini membutuhkan kejernihan berpikir dan kedewasaan berpolitik.

"Demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian atau perebutan kekuasaan," ujar Luky.

Dia menegaskan demokrasi harus senantiasa menjamin tegaknya hukum, keadilan, martabat manusia, dan kesejahteraan bersama.

Pertama, ISKA meneguhkan supremasi konstitusi dan kepastian ketatanegaraan.

ISKA menegaskan setiap perubahan dalam struktur kepemimpinan nasional harus diselesaikan melalui mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ISKA meminta pengisian jabatan Wakil Presiden yang mengalami kekosongan berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945.