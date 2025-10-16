Iskandar Widjaja Siapkan Konser Spektakuler dan Penuh Kejutan

jpnn.com, JAKARTA - Violis ternama, Iskandar Widjaja segera menggelar konser bertajuk Joy In Harmony Indonesia Tour 2025 di Astor Ballroom ST Regis Hotel Jakarta pada 9 November 2025.

Sensasi biola internasional Iskandar Widjaja akan kembali ke Jakarta dengan konsep yang berbeda, seru dan powerful, serta hanya satu malam.

Salah satu violis wahid dunia hingga berhak memakai Stradivarius dari abad ke- 17 itu terkenal dengan karisma yang memukau dan kemampuan seni yang mendobrak batasan.

Iskandar Widjaja bahkan dijuluki 'kekuatan alam sejati' dan 'seorang pemain biola rockstar'.

Memadukan keanggunan musik klasik dan energi budaya pop, penampilannya dari Berlin Philharmonic hingga Balai Kota Hong Kong telah mendefinisikan ulang bagaimana musik klasik dapat terlihat dan terdengar menarik bagi generasi baru.

Konser Iskandar Widjaja - Joy In Harmony Indonesia Tour 2025 bakal menampilkan program yang beralih dari mahakarya abadi Pachelbel, Albinoni, dan Vivaldi ke aransemen pribadi Iskandar Widjaja yang baru: Coldplay Concerto.

Soundtrack epik dari Gladiator hingga Ghibli akan melengkapi perjalanan sonik tersebut, tempat tradisi bertemu inovasi, dan akar budaya Iskandar Widjaja sendiri sebagai seorang virtuoso kelahiran Indonesia dan dibesarkan di Berlin menjadi pusat perhatian.

Dalam Joy In Harmony Indonesia Tour 2025, dia akan didampingi pianis luar biasa Stephanie Onggowinoto, dengan nada gemilang dan kemampuan seni yang indah telah memikat penonton di seluruh Asia dan Eropa.