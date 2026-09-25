ISMAHI Jabar Desak Majelis Hakim Hadirkan Jokowi sebagai Saksi Fakta

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indonesia (ISMAHI) Wilayah Jawa Barat menyerahkan hasil kajian hukum dan akademik kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta mengajukan amicus curiae atau sahabat pengadilan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Langkah tersebut berkaitan dengan Perkara Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2026/PN Jkt.Pst. Dalam dokumen amicus curiae yang diajukan, ISMAHI Jabar mendorong Majelis Hakim untuk mempertimbangkan pemanggilan Ir. H. Joko Widodo sebagai saksi fakta, sepanjang keterangannya dinilai relevan dan diperlukan untuk mengungkap fakta-fakta yang berkaitan dengan perkara.

ISMAHI Jabar menegaskan bahwa permintaan tersebut tidak dimaksudkan sebagai bentuk penuduhan terhadap seseorang, melainkan sebagai dorongan agar proses persidangan mampu menguji seluruh fakta yang relevan secara terbuka dan objektif.

Baca Juga: KPK Terbitkan Sprindik Baru Kasus Korupsi Bupati Pekalongan Fadia Arafiq

"Pemanggilan ini bukanlah bentuk tendensi politik ataupun penuduhan tanpa dasar. Bagi kami, ini merupakan bagian dari upaya menghadirkan kebenaran materiil dalam proses peradilan pidana. Apabila terdapat fakta yang relevan dan keterangannya diperlukan untuk mengurai konstruksi perkara, maka tidak semestinya pintu pemeriksaan ditutup hanya karena seseorang pernah atau sedang memiliki posisi publik tertentu," ujar Ghani Fauzan, Koordinator Bidang Analisis Isu dan Kajian Hukum ISMAHI Jabar, Kamis (24/9).

Dalam pandangan ISMAHI Jabar, persidangan perkara tindak pidana korupsi tidak semata-mata merupakan ruang untuk menguji pertanggungjawaban individual, tetapi juga ruang untuk mengurai konstruksi fakta secara utuh. Karena itu, setiap keterangan yang memiliki relevansi terhadap perkara perlu ditempatkan dalam mekanisme pembuktian yang terbuka dan dapat diuji di hadapan persidangan.

Prinsip equality before the law harus bekerja secara nyata. Kedudukan sosial, jabatan publik, maupun status politik seseorang tidak semestinya menjadi alasan untuk memberikan perlakuan hukum yang berbeda apabila keterangannya memang relevan dengan perkara yang sedang diperiksa.

Baca Juga: Giliran Anggota DPRD Muara Enim Harmison Digarap KPK soal Aliran Uang Suap

Di titik inilah ISMAHI Jabar menempatkan amicus curiae sebagai bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam proses peradilan. Bagi ISMAHI Jabar, amicus curiae bukanlah upaya untuk mengambil alih kewenangan Majelis Hakim ataupun menggantikan fungsi penuntutan dan pembelaan. Sebaliknya, amicus curiae ditempatkan sebagai kontribusi akademik dan masyarakat sipil agar pengadilan memperoleh perspektif tambahan dalam melihat persoalan hukum yang sedang diperiksa.

ISMAHI Jabar berpandangan bahwa independensi kekuasaan kehakiman harus berjalan beriringan dengan keberanian hakim untuk menggali fakta dan nilai keadilan yang hidup dalam perkara. Dalam perspektif judicial activism, hakim tidak semestinya diposisikan hanya sebagai pihak yang pasif membaca apa yang telah disodorkan oleh para pihak. Ketika terdapat persoalan faktual dan hukum yang membutuhkan pengujian lebih lanjut, pengadilan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses pencarian keadilan tidak berhenti pada formalitas prosedural.