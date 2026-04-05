Israel-AS Bahas Serangan Baru ke Iran

jpnn.com - YERUSSALEM - Amerika Serikat dan Israel dikabarkan tengah membahas serangan baru terhadap Iran.

Channel 12 pada Sabtu (2/5) melaporkan bahwa Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Eyal Zamir mengintensifkan komunikasi dengan Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Brad Cooper terkait kemungkinan aksi militer terhadap Iran.

Menurut laporan tersebut, penilaian menunjukkan bahwa infrastruktur penting Iran, termasuk jaringan energi dan jalan raya, bisa menjadi target serangan jika eskalasi diputuskan.

Pada saat yang sama, militer Israel meningkatkan kesiapan pertahanan dan menjaga kewaspadaan tinggi untuk mengantisipasi kemungkinan babak pertempuran berikutnya.

Laporan itu juga menyebutkan bahwa AS mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran untuk mendorong kesepakatan terkait program nuklir, meski belum ada keputusan akhir mengenai waktu atau bentuknya.

Koordinasi kedua pihak mencakup pemantauan terhadap upaya Iran memulihkan fasilitasnya. Serangan kemungkinan akan menyasar instalasi energi, pabrik baja, serta cadangan minyak dan gas.

Amerika Serikat dan Israel melancarkan aksi penyerangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu serangan balasan terhadap sekutu AS di Teluk dan penutupan Selat Hormuz.

Kedua pihak kemudian menyepakati gencatan senjata dua pekan yang diumumkan pada 8 April melalui mediasi Pakistan, diikuti pembicaraan di Islamabad pada 11–12 April, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan.