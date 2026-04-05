Israel-AS Bahas Serangan Baru ke Iran
jpnn.com - YERUSSALEM - Amerika Serikat dan Israel dikabarkan tengah membahas serangan baru terhadap Iran.
Channel 12 pada Sabtu (2/5) melaporkan bahwa Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel Eyal Zamir mengintensifkan komunikasi dengan Komandan Komando Pusat AS (CENTCOM) Brad Cooper terkait kemungkinan aksi militer terhadap Iran.
Menurut laporan tersebut, penilaian menunjukkan bahwa infrastruktur penting Iran, termasuk jaringan energi dan jalan raya, bisa menjadi target serangan jika eskalasi diputuskan.
Pada saat yang sama, militer Israel meningkatkan kesiapan pertahanan dan menjaga kewaspadaan tinggi untuk mengantisipasi kemungkinan babak pertempuran berikutnya.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa AS mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran untuk mendorong kesepakatan terkait program nuklir, meski belum ada keputusan akhir mengenai waktu atau bentuknya.
Koordinasi kedua pihak mencakup pemantauan terhadap upaya Iran memulihkan fasilitasnya. Serangan kemungkinan akan menyasar instalasi energi, pabrik baja, serta cadangan minyak dan gas.
Amerika Serikat dan Israel melancarkan aksi penyerangan terhadap Iran pada 28 Februari, yang memicu serangan balasan terhadap sekutu AS di Teluk dan penutupan Selat Hormuz.
Kedua pihak kemudian menyepakati gencatan senjata dua pekan yang diumumkan pada 8 April melalui mediasi Pakistan, diikuti pembicaraan di Islamabad pada 11–12 April, tetapi tidak menghasilkan kesepakatan.
Israel-Amerika Serikat membahas rencana aksi militer atau serangan baru terhadap Iran.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Iran Telah Serahkan Revisi Proposal Perdamaian kepada Amerika
- Iran Serahkan Usulan Perdamaian 14 Poin, soal Durasi Gencatan Senjata Beda dengan AS
- Trump Tegaskan AS Bakal Ambil Uranium yang Diperkaya Iran dengan Cara Apa Pun
- Donald Trump Tolak Proposal Iran, Tetap Pertahankan Blokade AS di Selat Hormuz
- Donald Trump Memperingatkan Iran segera Bersikap Lebih Cerdas
- Trump Sebut Iran Sudah Mengakui Keruntuhan dan Memohon Hormuz Segera Dibuka