Israel Bertanggung Jawab Penuh Atas Serangan di Qatar

Seorang tentara Israel mengendarai tank. (Reuters)

jpnn.com, DOHA - Israel mengakui sudah merencanakan dan melaksanakan operasi untuk menyingkirkan pimpinan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, di Qatar, pada Selasa (9/9) dan menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas aksi itu.

Kantor pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa aksi tersebut sepenuhnya merupakan operasi independen Israel.

"Israel yang memulai, Israel yang melaksanakan, dan Israel yang bertanggung jawab penuh," tulis mereka di platform X.

Ledakan yang terjadi di Doha, Qatar, diduga merupakan "percobaan pembunuhan" terhadap pejabat Hamas, menurut laporan Axios, yang mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya.

"Seorang pejabat Israel mengatakan kepada saya bahwa ledakan di Doha adalah percobaan pembunuhan terhadap pejabat Hamas," kata Ravid.

Pemerintah Qatar mengecam keras serangan Israel terhadap gedung-gedung permukiman di Doha, menurut Kementerian Luar Negeri Qatar dalam pernyataannya.

"Qatar dengan tegas mengecam serangan pengecut Israel yang menargetkan gedung-gedung permukiman di Doha, tempat beberapa anggota pimpinan politik Hamas tinggal," kata pernyataan itu.

"Agresi kriminal ini merupakan pelanggaran nyata terhadap semua hukum dan norma internasional, serta ancaman serius bagi keselamatan warga Qatar maupun warga asing di negara ini."

Israel mengakui dan bertanggung jawab penus atas serangan yang mereka lakukan di Doha, Qatar.

Sumber Antara
