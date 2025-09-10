Israel Bertanggung Jawab Penuh Atas Serangan di Qatar
jpnn.com, DOHA - Israel mengakui sudah merencanakan dan melaksanakan operasi untuk menyingkirkan pimpinan kelompok perlawanan Palestina, Hamas, di Qatar, pada Selasa (9/9) dan menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas aksi itu.
Kantor pemimpin Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa aksi tersebut sepenuhnya merupakan operasi independen Israel.
"Israel yang memulai, Israel yang melaksanakan, dan Israel yang bertanggung jawab penuh," tulis mereka di platform X.
Ledakan yang terjadi di Doha, Qatar, diduga merupakan "percobaan pembunuhan" terhadap pejabat Hamas, menurut laporan Axios, yang mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya.
"Seorang pejabat Israel mengatakan kepada saya bahwa ledakan di Doha adalah percobaan pembunuhan terhadap pejabat Hamas," kata Ravid.
Pemerintah Qatar mengecam keras serangan Israel terhadap gedung-gedung permukiman di Doha, menurut Kementerian Luar Negeri Qatar dalam pernyataannya.
"Qatar dengan tegas mengecam serangan pengecut Israel yang menargetkan gedung-gedung permukiman di Doha, tempat beberapa anggota pimpinan politik Hamas tinggal," kata pernyataan itu.
"Agresi kriminal ini merupakan pelanggaran nyata terhadap semua hukum dan norma internasional, serta ancaman serius bagi keselamatan warga Qatar maupun warga asing di negara ini."
Israel mengakui dan bertanggung jawab penus atas serangan yang mereka lakukan di Doha, Qatar.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gus Fahmi: Kecaman Delegasi Palestina kepada PBNU Harus Jadi Warning
- PM Spanyol: Krisis Gaza Episode Paling Kelam dalam Hubungan Internasional
- Direktur RS Gaza Desak Erdogan Setop Retorika dan Lakukan Langkah Nyata
- Israel Menghancurkan Lebih Dari 1.500 Rumah di Al Zeitoun Gaza
- Dunia Hari Ini: Reaksi Israel Setelah Jurnalis Palestina Tewas dalam Serangan Terbaru
- Trump Mengaku Tak Senang Israel Serang Rumah Sakit Gaza