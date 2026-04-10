Israel Itu Penjahat, Kutukan bagi Kemanusiaan, Mereka Akan Terbakar di Neraka

jpnn.com, ISTANBUL - Israel masih melakukan serangan ke Lebanon menggunakan genosida.

Menteri Pertahanan Pakistan Khawaja Asif menyebut Israel sebagai "kutukan bagi kemanusiaan".

"Israel adalah penjahat dan merupakan kutukan bagi kemanusiaan. Ketika perundingan perdamaian berlangsung di Islamabad, genosida masih berlanjut di Lebanon," kata Asif melalui platform X pada Kamis malam.

Dia menyatakan rakyat sipil tak berdosa terus dibunuh oleh Israel di Gaza, kemudian Iran, dan kini Lebanon.

"Pertumpahan darah tak kunjung berhenti," ucap Menhan Pakistan itu.

Asif juga mengutuk siapapun yang menciptakan Israel di tanah Palestina, menyebut mereka akan "terbakar di neraka".

Pernyataan tersebut disampaikan Asif menyusul meningkatnya intensitas serangan Zionis Israel di Lebanon meski dengan berjalannya upaya diplomatik seusai tercapainya gencatan senjata selama dua pekan antara Amerika Serikat dan Iran yang tercapai dengan Pakistan sebagai penengah.

Sementara Islamabad dan Teheran memandang gencatan senjata yang disepakati juga mencakup Lebanon, Washington dan Tel Aviv menepis hal tersebut.