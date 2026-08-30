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Israel Kembali Gempur Sejumlah Wilayah di Lebanon Selatan

Israel Kembali Gempur Sejumlah Wilayah di Lebanon Selatan
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Ilustrasi serangan Israel: Asap membubung di atas Kota Zawtar al-Sharqiyah (Zawtar Timur) di Kegubernuran Nabatieh, Lebanon selatan, menyusul tembakan artileri dan serangan udara Israel yang melanggar perjanjian gencatan senjata dan kesepakatan kerangka kerja pada 12 Agustus 2026. ANTARA/Ramiz Dallah - Anadolu Agency /pri.

jpnn.com - BEIRUT - Israel terus menggempur sejumlah wilayah di Lebanon selatan.

Sumber militer Lebanon kepada RIA Novosti, menyebut pesawat dan artileri Israel melancarkan serangan intensif ke sejumlah wilayah Lebanon selatan pada Sabtu (28/8).

"Pesawat Israel melancarkan serangkaian serangan sekitar tiga jam lalu di wilayah antara kawasan al-Deir dan Bukit Ali Al Taher di pinggiran utara Nabatieh El Faouqa. Dua serangan udara juga dilakukan di permukiman Mansouri," katanya.

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Sumber militer itu juga menyebutkan bahwa artileri Israel menembaki permukiman Haris dan daerah di antara Haris dan Haddatha, serta  memicu ledakan kuat di area antara permukiman Markaba dan Rab El Thalathine.

Selain itu, pesawat nirawak rezim Zionis penjajah Bangsa Palestina itu juga menembakkan rudal berpemandu ke sebuah bangunan di Jalan Nabih Berri di Kota Nabatieh pada sore.

Rudal itu menghantam dinding lantai atas bangunan tersebut. (antara/jpnn)

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Israel kembali melancarkan serangan secara intensif sejumlah wilayah di Lebanon selatan.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
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