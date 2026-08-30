Israel Kembali Gempur Sejumlah Wilayah di Lebanon Selatan

jpnn.com - BEIRUT - Israel terus menggempur sejumlah wilayah di Lebanon selatan.

Sumber militer Lebanon kepada RIA Novosti, menyebut pesawat dan artileri Israel melancarkan serangan intensif ke sejumlah wilayah Lebanon selatan pada Sabtu (28/8).

"Pesawat Israel melancarkan serangkaian serangan sekitar tiga jam lalu di wilayah antara kawasan al-Deir dan Bukit Ali Al Taher di pinggiran utara Nabatieh El Faouqa. Dua serangan udara juga dilakukan di permukiman Mansouri," katanya.

Sumber militer itu juga menyebutkan bahwa artileri Israel menembaki permukiman Haris dan daerah di antara Haris dan Haddatha, serta memicu ledakan kuat di area antara permukiman Markaba dan Rab El Thalathine.

Selain itu, pesawat nirawak rezim Zionis penjajah Bangsa Palestina itu juga menembakkan rudal berpemandu ke sebuah bangunan di Jalan Nabih Berri di Kota Nabatieh pada sore.

Rudal itu menghantam dinding lantai atas bangunan tersebut. (antara/jpnn)