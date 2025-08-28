Israel Menghancurkan Lebih Dari 1.500 Rumah di Al Zeitoun Gaza

jpnn.com - GAZA - Israel telah menghancurkan lebih dari 1.500 rumah di lingkungan Al Zeitoun, Kota Gaza, sejak mereka melancarkan operasi darat pada awal bulan ini. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pertahanan Sipil Palestina Mahmoud Bassal.

Menurut dia, tidak ada bangunan yang tersisa di bagian selatan lingkungan tersebut setelah Israel menyetujui rencana untuk menduduki Gaza sekitar awal bulan ini.

"Tentara Israel telah menggunakan mesin konstruksi bersama robot-robot bermuatan bom, meledakkan tujuh lokasi setiap hari sambil menggunakan drone quadcopter untuk menjatuhkan bahan peledak di atap rumah," kata Bassal.

Dia menambahkan bahwa senjata-senjata tersebut telah meningkatkan skala kerusakan di daerah itu. Bassal mengatakan pembongkaran sistematis telah memaksa 80 persen penduduk Al Zeitoun bermigrasi ke wilayah barat atau utara Kota Gaza.

Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana menduduki Kota Gaza pada 8 Agustus.

Rencana tersebut melibatkan penggusuran sekitar satu juta warga Palestina ke selatan, mengepung kota tersebut, dan mendudukinya setelah serangan-serangan gencar.

Israel telah membunuh hampir 63.000 warga Palestina di Gaza sejak Oktober 2023.

Kampanye militer tersebut telah menghancurkan wilayah kantong tersebut, yang kini menghadapi kelaparan.