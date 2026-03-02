menu
JPNN.com » Internasional » Timur Tengah » Israel Serang Iran, Connie Bakrie Minta Prabowo Segera Keluar dari BoP

Israel Serang Iran, Connie Bakrie Minta Prabowo Segera Keluar dari BoP
Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie di kampus IPDN, Sumedang, Jawa Barat, Selasa (28/10). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Pakar geopolitik dan pertahanan Connie Rahakundini Bakrie menyarankan Presiden Prabowo Subianto untuk membawa Indonesia keluar dari Board of Peace (BoP) menyusul serangan yang dilakukan Amerika Serikat (AS) dan Israel ke Iran.

"Menurut saya, Pak, dengan segala hormat, ya, ini kayaknya kesempatan exit door, nih, buat Indonesia keluar dari BoP," kata dia melalui Instagram akun @profconnierahakundinibakrie dikutip Senin (2/3).

Diketahui, BoP adalah organisasi di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bentukan Presiden AS Donald Trump.

Conie merasa BoP tidak bisa mewujudkan perdamaian di Gaza menyusul tindakan AS yang menyerang Iran.

"Board of Peace menurut saya sudah lagi bukan judulnya Board of Peace, tetapi jadi Board of War dengan kejadian ini," kata Guru Besar Universitas St. Petersburg, Rusia, itu.

Connie berharap Prabowo segera membawa Indonesia kembali ke status negara nonblok setelah keluar dari BoP.

"Jadi, tolong, Pak Prabowo, kita, tuh, perlu exit door, ya, Pak. Jadikan exit door, dan kita kembalilah kepada posisi kita non-alignment atau nonblok tadi," kata peraih gelar Master of Science dari Universitas Indonesia (UI) itu.

Connie menyebut Indonesia bakal fleksibel memainkan politik luar negeri bebas aktif ketika keluar dari BoP bentukan Trump. 

