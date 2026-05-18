Israel Serang Lebanon, Komandan Jihad Islam Palestina & Putrinya Tewas
jpnn.com - ISTANBUL - Israel terus menyerang Lebanon.
Serangan udara Israel pada Senin dini hari menyasar sebuah apartemen di pinggiran Baalbek, Lebanon timur.
Seorang komandan kelompok Jihad Islam Palestina dan putrinya tewas dalam serangan udara Israel itu.
Menurut laporan National News Agency, korban tewas diidentifikasi sebagai Wael Abdul Halim yang disebut sebagai komandan Jihad Islam Palestina, bersama putrinya yang berusia 17 tahun, Rama.
Adapun Ttim penyelamat dan ambulans masih melakukan operasi di lokasi untuk mengevakuasi puing-puing dan mencari kemungkinan korban selamat lainnya.
Serangan tersebut menjadi pelanggaran terbaru terhadap gencatan senjata rapuh yang mulai berlaku pada 17 April dan kemudian diperpanjang hingga awal Juli.
Sejak 2 Maret, serangan Israel di Lebanon dilaporkan telah menewaskan hampir 3.000 orang, melukai lebih dari 9.000 lainnya, serta menyebabkan lebih dari 1,6 juta warga mengungsi.
Menurut pejabat Lebanon, jumlah pengungsi itu setara dengan sekitar seperlima populasi negara tersebut. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi
