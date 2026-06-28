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Israel Serang Lebanon, Melanggar Gencatan Senjata Lagi

Israel Serang Lebanon, Melanggar Gencatan Senjata Lagi
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Arsip - Anggota pasukan keamanan dan warga sekitar berkumpul di dekat sebuah bangunan yang rusak parah setelah serangan udara Israel di distrik Dahieh di Beirut, Lebanon pada 14 Juni 2026. Meskipun gencatan senjata masih berlangsung, serangan Israel menewaskan tiga orang dan melukai 15 lainnya, menyebabkan kerusakan parah di daerah pemukiman tersebut. ANTARA/Houssam Shbaro - Anadolu Agency /pri.

jpnn.com - BEIRUT - Israel melanggar gencatan senjata lagi dengan kembali menyerang Lebanon.

Pesawat tempur Israel melancarkan serangan udara pada Minggu dengan menargetkan kota Deir Seryan dan Taybeh di Lebanon selatan.

Hal ini merupakan pelanggaran baru terhadap gencatan senjata yang sedang berlangsung.

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Kantor Berita Nasional Lebanon, yang dikelola pemerintah menyatakan pasukan tentara Israel juga meledakkan bahan peledak dan membakar rumah-rumah di kota Khiam di selatan.

Dilaporkan pula sebuah drone juga terlihat terbang di atas wilayah pinggiran selatan Beirut. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan segera dalam serangan pasukan Zionis tersebut.

Eskalasi ini terjadi hanya dua hari setelah Beirut dan Tel Aviv menandatangani perjanjian kerangka kerja yang dimediasi Amerika Serikat.

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Perjanjian tersebut mengatur penarikan pasukan Israel secara bertahap dari seluruh wilayah Lebanon, yang dimulai dari dua wilayah percontohan namun tidak disebutkan namanya.

Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, Israel Sejak 2 Maret telah melakukan serangan militer di Lebanon yang menewaskan sedikitnya 4.246 orang, melukai 12.190 lainnya, dan menyebabkan lebih dari 1 juta orang mengungsi. (antara/jpnn)

Israel kembali menyerang Lebanon. Pelanggaran baru terhadap gencatan senjata yang sedang berlangsung.


Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Sumber ANTARA
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