Israel Tolak Solusi Damai BoP, HNW Desak Dunia Internasional Perkuat Tekanan

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid merespons terkait pernyataan Perdana Menteri Israel secara terbuka menolak perdamaian yang terhadap Palestina yang dinyatakan dalam Board of Peace (BoP).

Dia mengungkapkan penolakan itu menunjukkan wajah asli Israel yang anti-berdirinya negara Palestina Merdeka serta selalu bermanuver untuk menggagalkan segala usaha untuk mencapai perdamaian.

HNW sapaan akrabnya mendesak agar delapan Menteri Luar Negeri dari negara-negara pendukung BOP, yaitu Turki, Mesir, Arab Saudi, Pakistan, Indonesia, Qatar, UEA dan Yordania harus mengambil sikap setelah mengeluarkan pernyataan bersama pada 16 Agustus.

Menurut dia, delapan negara itu segera mengambil langkah efektif, agar dalam pernyataan bersama pentingnya perdamaian kawasan dengan tetap hadirnya Palestina sebagai negara merdeka.

Negara-negara anggota BoP itu juga perlu mendesak agar Donald Trump dan dunia internasional melakukan tekanan yang lebih efektif dan kuat. Bila perlu disertai dengan ancaman sanksi tegas.

Sehingga Israel benar-benar melaksanakan kesepakatan damai, membuka bantuan kemanusiaan, serta pembangunan kembali Gaza, agar itu semua benar-benar dapat diwujudkan.

“Sikap arogan dan penolakan Israel itu selain membuka kembali kedoknya, sejatinya juga justru menampar wajah Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang merupakan inisiator dan pemimpin dari BoP, sehingga sudah sewajarnya bila tekanan terhadap Israel, terutama atas Perdana Menteri Benjamin Netanyahu harus semakin efektif dilakukan sendiri oleh Donald Trump,” ujarnya melalui siaran pers di Jakarta, Senin (17/8).

HNW menilai sikap Kementerian Luar Negeri Indonesia, melalui jubirnya menyesalkan dan menolak sikap Israel yang anti-perdamaian tersebut.