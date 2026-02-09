Israr Megantara Ungkap Kalimat Hector Souto Seusai Final Piala Asia Futsal 2026

jpnn.com - JAKARTA - Pemain Timnas Futsal Indonesia Israr Megantara mengungkapkan kalimat Hector Souto yang ditujukan kepadanya setelah laga final Piala Asia Futsal 2026 melawan Iran, Sabtu (7/2).

Israr mengatakan, bahwa sang pelatih Timnas Futsal Indonesia Hector Souto dengan tegas memintanya untuk segera melupakan kegagalan penaltinya dalam laga final di Indonesia Arena, Jakarta.

"Karena dari sebelumnya coach selalu bilang, karena penalti itu cukup kamu, ya udah datang, bola tendang dan habis itu lupain. Coach bilang mau kamu lupain atau I kill you," kata Israr setelah laga final di Indonesia Arena, Sabtu.

Israr mencetak hattrick atau tiga gol untuk membawa final itu berakhir dengan skor 5-5 pada waktu normal dan tambahan waktu.

Ketika memasuki babak adu penalti, Israr mendapatkan tugas untuk menjadi algojo keenam Indonesia.

Namun, sayangnya ia gagal menuntaskan tugasnya setelah tendangannya tak masuk ke gawang.

Kegagalan Israr lalu dimanfaatkan oleh penendang berikutnya dari Iran, yang kemudian menyegel kemenangan mereka untuk ke-14 kalinya di Piala Asia Futsal dengan skor 5-4 pada babak adu penalti.

"Terima kasih sudah support kita (Timnas Futsal Indonesia) semua dari awal sampai sekarang. Mungkin hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tetapi kita gak berhenti di sini. Kita terus menjaga semua masa yang akan datang," ucap Israr.