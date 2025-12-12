ISS 2025 Jadi Pemantik Industri Senam Massal Bernilai Triliunan

jpnn.com - Indonesia Sports Summit (ISS) 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora RI) menjadi panggung strategis bagi kebangkitan industri olahraga nasional.

Tidak hanya mempertemukan para pemangku kepentingan lintas sektor, tetapi juga menegaskan bahwa senam merupakan salah satu sektor olahraga masyarakat dengan potensi ekonomi terbesar di Indonesia.

Muhammad Faisal Lutfi Amri, Pengamat Industri Olahraga sekaligus Akademisi Universitas Negeri Gorontalo, menegaskan bahwa ISS 2025 memberikan momentum penting untuk memetakan, mengukur, dan mengembangkan industri olahraga berbasis partisipasi massal, khususnya dari senam kebugaran.

Faisal menjelaskan bahwa berdasarkan indikator Sport Development Index (SDI), komponen paling besar dalam industri olahraga berasal dari belanja masyarakat, terutama pada kategori olahraga rekreasi seperti senam kebugaran, sepeda gembira, jalan sehat dsb.

“Gerakan senam hadir di setiap kelurahan, desa, hingga sudut-sudut kota. Basis massanya sangat luas, dan inilah fondasi ekonomi yang secara nasional bernilai triliunan rupiah jika dihitung secara agregat,” ujar Faisal.

Organisasi seperti Senam Jantung Sehat, Senam Tera Indonesia, Senam Kreasi, Senam Kebugaran, hingga ragam tarian olahraga memiliki jutaan pengikut aktif. Kehadiran komunitas yang rutin berlatih setiap pekan menjadikan sektor ini sebagai “giant market” yang selama ini belum terukur secara maksimal.

Faisal memaparkan analisis konservatif dan moderat terkait potensi ekonomi senam di Indonesia, jika proyeksi dan Estimasi masyarakat aktif senam: 7–12 juta orang rata-rata belanja minimal berdasarkan SDI: Rp500.000 per orang per tahun. sehingga Potensi nilai ekonomi tahunan dengan skenario konservatif: Rp3,5 triliun atau skenario moderat bisa mencapai sekitar Rp6 triliun.

“Angka tersebut hanya dari pengeluaran langsung individu. Jika ditambah multiplier effect UMKM, penyelenggaraan event, transportasi, akomodasi, sponsorship, hingga produksi konten maka total kontribusinya dapat melampaui Rp10 triliun per tahun,” jelas Faisal.